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Популярные товары исчезнут с полок магазинов: что запретят
Некоторые товары полностью исчезнут из прилавков магазинов, некоторые из них являются просто незаменимыми на пикниках
Такое решение в ЕС приняли недавно, но действовать оно начнет окончательно за два года с 2021 года. Европарламент отказался от пластиковой посуды и призывает другие страны присоединиться к программе по защите окружающей среды и планеты в целом.
В странах Евросоюза будет запрещено использовать пластиковую посуду, ватные косметические палочки, соломинки для питья. Все эти вещи можно изготавливать из других материалов, например не менее успешно сегодня используется бумажная посуда, даже трубочки для питья также изготавливают из бумаги.
Кроме того, с 2024 года пластиковые бутылки в Европе будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.
Полностью не запретят, а только ограничат использование изделий из пластика, для которых пока нет экологической альтернативы. Это, например, пластиковые стаканы и упаковки для продуктов питания. Страны ЕС должны самостоятельно предпринять соответствующие меры, как бороться с такими отходами и чем в дальнейшем их заменить.
На упаковках ряда одноразовых продуктов, содержащих определенное количество пластика, – в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки – обязательно будут указания о негативном воздействии на окружающую среду.
В Европе также планируют к 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок утилизировать вместе с пластиковым мусором. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 90%. А еще пластиковые бутылки имеют по меньшей мере на 25% состоять из вторсырья, до 2030 года – 30%. За использование пластиковой посуды, такого, как например, пластиковые стаканчики или коробки для пиццы, стянут дополнительные налоги.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, магазин, ЕС, супермаркет, продукты
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