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В России не исключают возможность выдачи паспортов РФ в Приднестровье

20.05.2019 14:40
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В России не исключают возможность выдачи паспортов РФ в Приднестровье

Депутат российской Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук, заявил, что в парламенте России рассматривают возможность начала выдачи паспортов РФ жителям Приднестровья. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

Ярошук также заявил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов негражданам России, вносились по просьбе граждан Приднестровья.

В заключении российский парламентарий заявил, что окончательное решение по этому поводу власти РФ примут в ближайшее время.

Источник https://replyua.net 


Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Приднестровье
 
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