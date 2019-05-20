В России не исключают возможность выдачи паспортов РФ в Приднестровье

20.05.2019 14:40

Депутат российской Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук, заявил, что в парламенте России рассматривают возможность начала выдачи паспортов РФ жителям Приднестровья. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

Ярошук также заявил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов негражданам России, вносились по просьбе граждан Приднестровья.

В заключении российский парламентарий заявил, что окончательное решение по этому поводу власти РФ примут в ближайшее время.