Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия

21.05.2019 09:32

Исследователи из Калифорнийского университета (США) считают, что риск преждевременной смерти можно снизить, если ежедневно выпивать по два бокала вина.

Об этом со ссылкой на соответствующие исследования сообщает портал "Newsyou.info".

Отмечается, что эксперимент продолжался 15 лет. В нем приняли участие 1700 американцев старше 90 лет.

Ученые следили за их образом жизни, питанием и здоровьем. В результате выяснилось, что употреблявшие по два бокала вина в день жили в среднем на 18% дольше остальных.

А ежедневные физические упражнения длительностью от 15 до 45 минут сокращали риск ранней смерти на 11%.