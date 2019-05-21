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Назван город с самой высокой средней зарплатой в мире

21.05.2019 12:00
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Назван город с самой высокой средней зарплатой в мире

Сан-Франциско, город западного побережья США возглавил рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами, выбив из лидерства Цюрих. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет агенство Bloomberg, ссылаясь на данные Deutsche Bank.
Аналитики немецкого банка отмечают, что причина успеха Сан-Франциско - быстрый рост технологического сектора США. Средняя зарплата здесь составляет 6,52 тыс. долларов.
Второе место в рейтинге занимает швейцарский Цюрих (5,89 тыс. долларов в месяц), который все еще лидирует по качеству жизни и по стоимости товаров и услуг.
На третьем месте - Нью-Йорк (4,6 тыс. долларов в месяц), на четвертом месте Бостон (4,28 тыс. долларов в месяц), на пятом - Чикаго (4,06 тыс. долларов в месяц).
Также в топ-10 рейтинга вошли Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.



Теги: Сан-Франциско, зарплата, рейтинг, Bloomberg
 
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