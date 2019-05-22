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Началось создание Гигантского Магелланова телескопа
Шелтон отметил, что ввести телескоп в эксплуатацию планируется в 2028 году.
Организация по возведению Гигантского Магелланова телескопа (ГМТ) в чилийских Андах сообщила о завершении нулевого цикла, который заключается в создании котлована под фундамент обсерватории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Также стартовал поиск подрядчика для сооружения стальной конструкции, где будут расположены зеркала и другое оборудование для наблюдений.
По словам президента организации Роберта Шелтона, данный каркас является ключевой частью объекта. Его строительство обойдётся в $120-140 млн Разрешающая способность ГМТ может в 10 превысить параметры Hubble Space Telescope. С помощью него учёные будут наблюдать за атмосферами экзопланет для поиска следов жизни, а также за формированием галактик.
Теги: Донбасс, телескоп, астрономия, наука
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