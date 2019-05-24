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Десять человек ушли камнем на дно: смертельная трагедия содрогнула страну, ищут десятки пропавших
24.05.2019 09:44
На реке перевернулась лодка с почти тремя десятками людей на борту. В результате ЧП, причины и виновники которой выясняются, погибли по меньшей мере десять человек, пишет Политека.
Известно, что есть пропавшие без вести.
Трагическое событие произошло в Китае. Люди погибли в результате опрокидывания судна в провинции Гуйчжоу.
Об этом сообщает CGTN:
«Восемь человек считаются пропавшими без вести. По данным местных властей, судно с 29 пассажирами на борту перевернулось на реке Бейпаньцзян ».
Сейчас идет поисковая операция.
Теги: Донбасс, трагедия, река, лодка, погибли
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