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Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших

25.05.2019 14:24
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Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших

В Индии в школе в городе Сурат вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни, по предварительным данным, 19 учеников. Об этом пишет from-ua.
Большинство жертв были подростками. Многие из них попали в ловушку, поскольку огонь начался около лестницы, сообщает ВВС.
Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные травмы и доставлены в больницу.
По словам пожарных, причиной смертей стал как сам огонь, так и то, что ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.



Теги: Донбасс, Индия, школа, пожар, погибли, подростки
 
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