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Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории
25.05.2019 10:53
В городе Евпатория оккупированного Крыма на пляжах начали появляться огромные борозды, напоминающие импровизированные окопы.
Фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% у себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.
Местные жители подозревают, что таким образом армейский флот оккупантов – ЧФ РФ, перемещал технику из воды на сушу в ходе очередных незаконных учений.
"Евпатория. Интересное решение к сезону! Детки в окопчиках играют?", - пишет блогер.
В то же время пользователи под постом сыронизировали на тему "победобесия", якобы пляж сыграл роль братской могилы.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Евпатория, фото, учения, пляж, окопы, соцсети
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