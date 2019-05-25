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Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории

25.05.2019 10:53
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Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории

В городе Евпатория оккупированного Крыма на пляжах начали появляться огромные борозды, напоминающие импровизированные окопы.

Фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏ у себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.

Местные жители подозревают, что таким образом армейский флот оккупантов – ЧФ РФ, перемещал технику из воды на сушу в ходе очередных незаконных учений.
"Евпатория. Интересное решение к сезону! Детки в окопчиках играют?", - пишет блогер.

В то же время пользователи под постом сыронизировали на тему "победобесия", якобы пляж сыграл роль братской могилы.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Евпатория, фото, учения, пляж, окопы, соцсети
 
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