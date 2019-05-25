- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших14:24
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории10:53
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"09:52
- Россия заблокировала газ из Казахстана в Украину, мир в ожидании, чем ответит Нурсултан08:53
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Зеленский отменил два указа Порошенко16:23
«Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение
Правительство проведет аукцион с целью продажи дорогостоящего имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников
Вырученные деньги пойдут на помощь малообеспеченным гражданам страны.
Как сообщает Политека помочь бедным, продавая с аукциона недвижимость и автомобили коррупционеров, решило правительство Мексики.
Программа помощи малообеспеченным получила название «Робин Гуд». Все вырученные от аукциона деньги пойдут в муниципалитеты на социальные проекты.
«Все, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Первый аукцион состоится 26 мая в бывшей президентской резиденции Лос-Пинос. На торгах будет представлено 82 автомобиля дорогих марок Lamborghini, Mercedes-Benz, Chevrolet, Posche. Их общая начальная стоимость составляет 1,5 миллионов долларов.
Кроме того, на торги выставлены три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Эти деньги пойдут на помощь людям, проходящим реабилитацию от наркотиков. Отмечается, что некоторые оппозиционеры посчитали мероприятие популизмом
Теги: Донбасс, коррупция, имущество, правительство, решение
- Отмечен главный прокурор области
- В АТО процветает коррупция, а "волонтеры денег не берут, им за державу обидно"
- Президент Южной Кореи готова уйти в отставку
- За три месяца в бюджет возвращено 5014, 05 гривен коррупционных активов, осталось 1,5 миллиарда
- Донецкий губернатор сказал, что понимает Януковича
- У Зеленского рассказали о первых шагах в борьбе с коррупцией
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов13:37
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты11:48
- Донбасс содрогается от тяжелых боев, по всему фронту гремит артиллерия врага - ВСУ мстят за погибшего воина11:09
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: погиб боец ВСУ10:08
- Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"09:52
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- «Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому15:34
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших14:24
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов13:37
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на выходные дни12:55
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому
- Порошенко прокомментировал роспуск Рады