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«Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение

25.05.2019 15:50
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«Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение

Правительство проведет аукцион с целью продажи дорогостоящего имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников
Вырученные деньги пойдут на помощь малообеспеченным гражданам страны.
Как сообщает Политека помочь бедным, продавая с аукциона недвижимость и автомобили коррупционеров, решило правительство Мексики.
Программа помощи малообеспеченным получила название «Робин Гуд». Все вырученные от аукциона деньги пойдут в муниципалитеты на социальные проекты.
«Все, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Первый аукцион состоится 26 мая в бывшей президентской резиденции Лос-Пинос. На торгах будет представлено 82 автомобиля дорогих марок Lamborghini, Mercedes-Benz, Chevrolet, Posche. Их общая начальная стоимость составляет 1,5 миллионов долларов.

Кроме того, на торги выставлены три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Эти деньги пойдут на помощь людям, проходящим реабилитацию от наркотиков. Отмечается, что некоторые оппозиционеры посчитали мероприятие популизмом



Теги: Донбасс, коррупция, имущество, правительство, решение
 
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