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Наташа Королева и ее мама начали скандал с Пугачевой: "Мы ей этого никогда не забудем и не простим"

27.05.2019 09:15
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Наташа Королева и ее мама начали скандал с Пугачевой: "Мы ей этого никогда не забудем и не простим"

Запрещенная в Украине Королева заявила, что ей больше всего обидно за маму.

Певица пожаловалась, что Алла Борисовна снова ее проигнорировала. Дело в том, что Королева и ее мама хотели попасть на юбилейный концерт Примадонны, который недавно прошел в Москве. Вопреки ожиданиям, Алла Пугачева не пригласила туда ни Королеву, ни тем более ее эпатажную мать.

Певица была сильно этим оскорблена и возмущенно высказала росСМИ, что Примадонна ее упорно игнорирует, передает "Диалог.UA".

Королева пожаловалась, что не входит в близкий круг общения Пугачевой, поэтому личное приглашение не получила, а билеты купить не смогла – ажиотаж вокруг концерта был просто огромный. Певица отметила, что ей жаль свою мать, которая также мечтала увидеть Примадонну, но не получилось.

"Я не вхожу в круг близких людей Аллы Борисовны. Моя мама очень хотела пойти на этот концерт – ради этого даже не поехала в Киев.

Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Мама оказалась в пролете", - обиженно заявила Королева.

Ранее Королева рассказала, как после слов своего мужа-стриптизера решилась на страшную процедуру.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, скандал, Алла Пугачева, Наташа Королева
 
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