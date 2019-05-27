Последние новости раздела
- Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря13:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- Третья мировая война начнется именно с этой страны: известный писатель назвал государство и оказался прав09:33
- Наташа Королева и ее мама начали скандал с Пугачевой: "Мы ей этого никогда не забудем и не простим"09:15
- В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев21:25
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт 19:21
- «Не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете»: в сети обсудили фото Крымского моста 18:20
- Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление17:49
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря
27.05.2019 13:00
Группа подводных археологов обнаружила на дне Красного моря огромное количество оружия, разных доспехов египетских воинов, колесницы и т. п. Об этом рассказал профессор Абдель Мухаммад Гадер, передает Новости планеты.
По словам ученого, все найденные на дне предметы относятся к 14 веку до нашей эры. Они находились на том месте, где, согласно Библии, евреи под предводительством Моисея убегали от египетского рабства.
Профессор предположил, что находка подтверждает правдивость истории, ведь другого объяснения, откуда на дне столько человеческих останков и артефактов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Библия, ученые, Красное море
Читайте также:
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Ученые нашли уникальное подтверждение библейской истории
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье
- Ученые обнаружили древний эликсир бессмертия
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением12:45
- «Его никто не привлечет к ответственности»: украинцы в ярости из-за откровений Стрелкова о зверствах на Донбассе10:30
- Боевики на Донбассе резко изменили ход боев: последние новости с фронта10:15
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков20:49
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря13:00
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением12:45
- Куда переедет с Банковой новый президент и при чем тут энергетика?12:30
- Итальянские ученые воссоздали внешность Иисуса Христа12:15
- Оля Полякова собралась в политику12:00
- «Мы с ней друзья»: Коломойский будет поддерживать Тимошенко на выборах в Раду11:45
- Доллар и евро нанесли по гривне сокрушительный удар: представлен новый курс валют11:31
- Гройсман заявил, что не будет объединяться с Порошенко на выборах в ВРУ11:17
- Перуанский плотник сделал деревянный Volkswagen Beetle11:00
- Зеленский обратился к нардепам с новым заявлением10:45
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО