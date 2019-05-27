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Третья мировая война начнется именно с этой страны: известный писатель назвал государство и оказался прав
Из-за обострившейся обстановки в мире ученые все чаще стали поднимать тему Третьей мировой войны.
Тем более что об этом в своих трудах говорили многие известные пророки и предсказатели.
Недавно представители альтернативной науки заявили, что им удалось вычислить точное место начала Третьей мировой войны, передает "Диалог.UA".
Так, авторы конспирологического портала The End Times Forecaster, основываясь на произведениях известного фантаста Герберта Уэллса, предсказавшего как минимум один страшный катаклизм ХХ века, заявили, что Третья мировая война начнется с Ирака.
Точнее, со второго по величине города под названием Басре. Конспирологи говорят, что предсказание Уэллса стоит взять во внимание хотя бы потому, что многие его пророчества сбылись. Кроме того, Басре упоминался в одном из произведений.
И ученые теперь уверены, что сделано это было неслучайно. Эксперты говорят, что сегодня в мире налицо предпосылки к Третьей мировой войне.
А регион, о котором упомянул писатель, считается одним из самых неспокойных.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Ирак
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