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В китайском общепите взорвался горячий суп

27.05.2019 09:45
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В китайском общепите взорвался горячий суп

В китайском городе Куньмин камеры наблюдения в ресторане запечатлели момент, как прямо на столе посетителей взорвался горячий суп. Обжигающие брызги полетели людям в лицо. Пострадавших - мужчину-клиента и женщину из персонала - госпитализировали с ожогами.

Как выяснилось, клиент одного из заведений сети Haidilao уронил зажигалку в суп, который готовили на его столе. На кадрах видно, как официантка пытается достать ее половником. Ей не удавалось это сделать, и тут зажигалка взорвалась в кипятке. Надо отметить, что в данном случае постоянно кипящий бульон, смешанный с маслом чили и другими специями, имеет температуру до 200 градусов. Персонал после случившегося пройдет дополнительное обучение. Инцидент все еще расследуют.

Интересно, что название сети ресторанов "горячих горшков" происходит от термина маджонг в сычуаньском языке хайдилао, что буквально означает «удача».

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Китай, взрыв, суп
 
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