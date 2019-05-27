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В Кремле официально прокомментировали отставку Суркова
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространенную в средствах массовой информации новость о том, что советник Владимира Путина Владислав Песков уходит в отставку. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, рупор Кремля отметил, что не может подтвердить информации об отставке занимающегося вопросами «ЛДНР» Суркова.
В частности, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения ряда телеграмм-каналов относительно отставки ТОП-чиновника, Песков заявил: «Пока что исходите из того, что никаких указов мы не выпускали». Также глава пресс-службы Путина добавил, что представитель Кремля напомнил, что в администрации главы государства традиционно не комментируют слухи относительно кадровых перестановок.
Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что известный блогер из Донецка Фашик Донецкий заявил, что Владислав Сурков прибывал на временно оккупированную территорию Востока украинского государства якобы для того, чтобы попрощаться с представителями не признанных мировым сообществом террористических республик «ДНР» и «ЛНР». Также ранее СМИ активно распространили информацию об отставке Суркова с должности куратора «ЛДНР».
Теги: Донбасс, отставка, Кремль, Песков
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