Ученые предсказали новый ледниковый период в 2020 году

29.05.2019 17:20

По мнению специалистов, такой период продлится десятки лет.

Согласно прогнозам экспертов, уже в 2020 году всё живое почувствует похолодание, которое в итоге перерастет в Ледниковый период. Данный этап жизни планеты продлится примерно 70 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Подобные выводы были сделаны сотрудниками сайта «Space Weather». Уже через год люди будут думать, как спастись от холодов. Причина этому – переход в 2020 году Солнца в фазу минимально возможной активности. Ранее такое происходило в 1965-1715 годах, когда на светиле было минимальное количество пятен. Так, вместо 40 тыс. насчитывалось всего лишь 50.

Актуальные данные говорят о повторении сюжета. С каждым годом количество образований на Солнце уменьшается. Очередной Ледниковый период окажется весьма суровым, терпеть он продлится около семидесяти лет. Климатологи уже задумываются над созданием машин для поддержания комфортной температуры.