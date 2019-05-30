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Полет на Марс: землянам сделали предложение, от которого невозможно отказаться
30.05.2019 15:31
Космическое агентство NASA предложило всем желающим написать свое имя на официальном сайте организации, чтобы в будущем оно было напечатано на микрочип, который отправят на Марс, пишет Апостроф.
Подать заявку можно на сайте NASA до 30 сентября этого года.
Отмечается, что табличку с именами на поверхность планеты доставит марсоход, который отправят на Марс летом 2020 года. На Красную планету он прибудет ориентировочно в феврале 2021 года.
Имена людей будут записаны на силиконовом чипе размером с монету с помощью пучка электронов. По данным западных изданий, на этом чипе поместится более миллиона имен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Марс
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