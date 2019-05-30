Пророчества Ванги: Провидица предрекла конец света в 2019 году

30.05.2019 12:00

Известна болгарская провидица Ванга много лет назад рассказала о событиях, которые ждут человечество в 2019 году.

По словам ясновидящей, этот год будет во многом переломным.

Ванга даже предрекала конец света.

Также она предсказала, что 2019 год станет большим испытанием для Дональда Трампа. У него на фоне серьезного заболевания произойдет потеря слуха, будут шумы в ушах, случится черепно-мозговая травма.

По словам Ванги, неприятности ожидают и президента РФ Владимира Путина. Не исключено, что на него совершат покушение. Причем сделает это кто-то из его ближайшего окружения.

Источник: https://donpress.com