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Пророчества Ванги: Провидица предрекла конец света в 2019 году
30.05.2019 12:00
Известна болгарская провидица Ванга много лет назад рассказала о событиях, которые ждут человечество в 2019 году.
По словам ясновидящей, этот год будет во многом переломным.
Ванга даже предрекала конец света.
Также она предсказала, что 2019 год станет большим испытанием для Дональда Трампа. У него на фоне серьезного заболевания произойдет потеря слуха, будут шумы в ушах, случится черепно-мозговая травма.
По словам Ванги, неприятности ожидают и президента РФ Владимира Путина. Не исключено, что на него совершат покушение. Причем сделает это кто-то из его ближайшего окружения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Ванга, конец света, пророк
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