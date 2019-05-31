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Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников
Виталий Портников отметил, что после отставки спецпрокурора Роберта Мюллера Дональд Трамп может спокойно договариваться с Владимиром Путиным в Осаке. Кроме того, по мнению политического обозревателя, президенту США в этом плане развязывает руки и результаты президентских выборов в Украине, сообщает replyua.net.
По словам Виталия Портникова, отставка спецпрокурора Мюллера полностью развязывает руки Трампу, и теперь он может спокойно договариваться с Путиным в ходе предстоящей встречи в Осаке. Также политический обозреватель отмечает еще один фактор, существенно расширяющий президенту США пространство для маневра - это результаты президентских выборов в Украине.
Владимир Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе, однако он так и не объяснил, какие практические шаги будут сделаны для этого. Трамп на встрече в Осаке с Путиным может свободно вздохнуть, и по-дружески поговорить с хозяином Кремля. При этом нам остается только гадать, о чем они могут договориться в такой раскрепощенной атмосфере. Читайте также: Пик военной агрессии России в Украине намечается на 2020-2021. Опасность будет больше, чем была в 2014-2015, – эксперт.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Дональд Трамп
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