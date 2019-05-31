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Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог
После 2021 года президента России Владимира Путина могут отстранить от власти, не дожидаясь очередных президентских выборов в РФ, рассказала в интервью Фактам астропсихолог Валентина Виттрок.
"На это указывает расположение Нептуна в его гороскопе. И вот тогда можно будет поднимать вопрос о возвращении в Украину оккупированных территорий", - считает она.
Астролог предположила, что в этот период у России могут испортиться отношения с Китаем.
"Известно, что население этой страны огромно, а территории для проживания не хватает, поэтому Китай будет претендовать на обширные российские земли — в основном в Сибири.
Когда китайцы начнут "откусывать" от России кусочек за кусочком, ей будет не до Крыма, в который нужно постоянно вкладывать немалые средства — для россиян он станет чересчур обременительным. Вернуть Донбасс, думаю, будет проще, поскольку Россия не успела включить его в состав государства, как Крым", - добавила Виттрок.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, возвращение
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