- В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы15:00
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- Напротив здания парламента Венгрии затонул теплоход, построенный в Херсоне: есть погибшие18:24
- Известный ученый предсказал путешествия во времени18:08
- Украина будет призывать Запад надавить на Россию – Климкин17:45
- Путин издал срочный указ: готовит ракеты, будет что-то страшное16:30
- Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат16:10
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Полет на Марс: землянам сделали предложение, от которого невозможно отказаться15:31
- Пророчества Ванги: Провидица предрекла конец света в 2019 году12:00
В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы
На итальянском острове Сицилия активизировался самый большой вулкан Европы - Этна, сообщает АТН.
В четверг вечером появились два новых разлома у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров. Два потока лавы протянулись на несколько сотен метров. Дрожь внутренних магматических каналов достигла средних значений и в настоящее время уменьшается.
Также наблюдался выброс пепла из вулкана, однако это не повлияло на работу аэропорт Катании, который полностью функционирует.
Местные вулканологи заявили, что извержение не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности.
Гора Этна высотой 3300 метров является самым большим действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение было зимой 2008-2009 годов.
Теги: Италия, вулкан, Этна
- Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"14:45
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»11:10
- В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы15:00
- Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"14:45
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина