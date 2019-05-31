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В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы

31.05.2019 15:00
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В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы

На итальянском острове Сицилия активизировался самый большой вулкан Европы - Этна, сообщает АТН.
В четверг вечером появились два новых разлома у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров. Два потока лавы протянулись на несколько сотен метров. Дрожь внутренних магматических каналов достигла средних значений и в настоящее время уменьшается.
Также наблюдался выброс пепла из вулкана, однако это не повлияло на работу аэропорт Катании, который полностью функционирует.
Местные вулканологи заявили, что извержение не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности.
Гора Этна высотой 3300 метров является самым большим действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение было зимой 2008-2009 годов.



Теги: Италия, вулкан, Этна
 
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