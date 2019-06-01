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Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО
01.06.2019 21:51
Оккупационные "власти" Крымского полуострова на днях устроили соревнования армейской авиации на полигоне Чауда под Феодосией.
Такие действия вызвали негативную реакцию у местных жителей, которые жалуются на то, что из-за авиашоу в их домах осыпается штукатурка.
Люди боятся, что из-за вибрации их дома и вовсе могут разрушиться, передает from-ua.
Тем временем оккупанты рассказали, что учения проводят для отработки пусков неуправляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек, бомбометания и десантирование многотонных грузов.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, военные, паника, взрывы
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