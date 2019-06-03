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«У Путина слева не открылся один нимб»: террористам «ЛНР» предложили молиться перед иконой главы РФ

03.06.2019 13:48
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«У Путина слева не открылся один нимб»: террористам «ЛНР» предложили молиться перед иконой главы РФ

Главу страны-агрессора России Владимира Путина, чей бюст в виде римского императора не так давно был установлен недалеко от Санкт-Петербурга, опять изобразили на иконе, что стало причиной волны насмешек в социальных сетях.

Как передает replyua.net, об этом блогер и журналист Денис Казанский написал на своей странице в Twitter. По его словам, икону с Путиным сделал житель оккупированного Алчевска.

«У Путина один нимб слева не раскрылся», — так прокомментировал снимок один из интернет-пользователей. «Тяжелый случай», — добавил второй. «З дитинства за Міккі-Мауса», — решил с ироний написать третий.

Ранее стало известно, что в Белгородской области РФ на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» на богослужение в память о погибших на Курской дуге советских воинах доставили икону со Сталиным. Более того, члены российской организации «Национальный комитет +60», которая добивается как можно быстрого причисления президента РФ к лику святых, просила патриарха Кирилла согласовать текст молитвы к Владимиру Путину.



Теги: Донбасс, Путин, икона, ЛНР
 
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