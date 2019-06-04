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Лаптеголовые: в сети высмеяли новый головной убор "российской армии"

04.06.2019 11:18
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Лаптеголовые: в сети высмеяли новый головной убор "российской армии"

В сети появилось фото патриотических российских фуражек, сплетенных по схеме изготовления лаптей, с надписью "Россия", что стало поводом для волны мемов.

Фото шляп запостил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц у себя в Facebook, передает apostrophe.ua.

Он предположил, что именно так будут выглядеть новые головные уборы в российской армии.

"Официальным указом министра обороны РФ были приняты изменения в военной форме одежды старшего офицерского состава вооруженных сил. Вашему вниманию летний образец фуражке к полевой форме одежды", - написал блогер.

В то же время пользователи под постом блогера отметили, что внешний вид шляп четко иллюстрирует российские традиционные ценности и будут способствовать боевому настрою военных РФ.



Теги: Россия, Донбасс, армия, фото, головной убор, военная форма, офицеры, ВСУ, соцсети
 
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