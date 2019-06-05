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В Мадриде газонокосилки заменили овцами
05.06.2019 18:35
Мэрия «трудоустроила» 500 овец.
В столице Испании, городе Мадрид, овцы работают газонокосилками, передает Хроника.инфо со ссылкой на opentv.media.
Мэрия Мадрида наняла на работу стадо из 500 овец, которые с апреля ухаживают за газонами в парке Каса-де-Кампо. Каждый день стадо пасется на новом месте, тем самым ухаживая за площадью 1,7 тыс гектаров.
Кроме поддержания порядка в парке, у парнокопытных работников есть еще одна важная функция — они знакомят горожан с сельской жизнью. Пастухи рассказывают всем желающим про животных и даже разрешают их гладить.
Теперь в городском парке пасутся овцы редкой породы Rubia del Molar, которая выведена в Испании.
Теги: Донбасс, Испания, Мадрид, овца, газонокосилка
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