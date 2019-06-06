- Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек 17:21
- Врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня: друг продюсера раскрыл детали несчастья13:40
- В США врача обвинили в убийстве 25 пациентов: появились детали11:40
- В США в аэропорту произошел взрыв, сообщается о пострадавших10:38
- Претендуют 4 страны: Жириновский пригрозил Украине распадом08:39
- В Евросоюзе одобрили продление санкций против РФ из-за Крыма07:38
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали07:20
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России21:37
- Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией20:48
- В Мадриде газонокосилки заменили овцами18:35
Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек
Сейм Латвии передал на рассмотрение в комиссиях поданные национальным объединением Visu Latvijai-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) поправки к законам, предусматривающие запретить использовать на собраниях, шествиях, в пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях так называемые георгиевские ленточки.
Поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях рассмотрит комиссия сейма по правам человека и общественным делам.
Генеральный секретарь VL-TB/LNNK Райвис Зелтитс заявил, что нацобъединение считает, что «георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающим, чтобы территория России простиралась в границах распавшегося СССР».
Источник : https://antikor.com
Теги: Донбасс, Латвия, георгиевская лента
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Латвия готова помочь Украине выбить агрессора и вернуть Донбасс. ВИДЕО
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- Награда нашла "афганца" через двадцать лет
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»16:00
- В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу14:41
- Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта14:22
- Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: ожидают решения10:22
- Пушилин объяснил, почему в ОРДО возникли проблемы с получением гражданства РФ10:00
- Кабмин упростил въезд на оккупированные территории Украины09:37
- Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС 19:40
- ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер19:20
- Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек 17:21
- Очередной бунт в колонии: эстафету переняли заключенные на Днепропетровщине16:59
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»16:00
- В тесте ВНО по истории Украины нашли досадную ошибку.15:38
- Верховная Рада приняла закон о штрафах за незаконное ношение военной формы15:22
- Гройсман в панике заметает следы, издан экстренный указ: «Плохо будет не только осенью»15:00
- В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу14:41
- Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта14:22
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака