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Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек

06.06.2019 17:21
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Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек

Сейм Латвии передал на рассмотрение в комиссиях поданные национальным объединением Visu Latvijai-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) поправки к законам, предусматривающие запретить использовать на собраниях, шествиях, в пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях так называемые георгиевские ленточки.

Поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях рассмотрит комиссия сейма по правам человека и общественным делам.

Генеральный секретарь VL-TB/LNNK Райвис Зелтитс заявил, что нацобъединение считает, что «георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающим, чтобы территория России простиралась в границах распавшегося СССР». 
 Источник : https://antikor.com 



Теги: Донбасс, Латвия, георгиевская лента
 
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