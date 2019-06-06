В США врача обвинили в убийстве 25 пациентов: появились детали

06.06.2019 11:40

Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму.

Власти американского штата Огайо предъявили обвинения врачу, предположительно убившему 25 пациентов путем введения смертельной дозы опиоидного обезболивающего. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

По его данным, прокуроры утверждают, что 43-летний врач Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму в 10-40 раз. Жертвам было от 37 до 85 лет. Власти пришли к выводу, что единственной целью действий обвиняемого было ускорить смерть пациентов.

Хаселу грозит 15 лет тюремного заключения за каждого умершего по его вине, то есть до 375 лет.

Источник : https://www.segodnya