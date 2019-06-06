Врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня: друг продюсера раскрыл детали несчастья

06.06.2019 13:40

Бывший участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасовав реанимации.

Владимир Левкин поделился, что Бари Алибасов три дня проведет на обезболивающих препаратах, сообщает mskagency.

Артист отметил, что после этого продюсеру, возможно, сделают операцию.

«У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — сообщает Владимир Левкин.

Ранее сообщалось, что состояние Бари Алибасова оценивается как крайне тяжелое.

По сообщениям российских СМИ музыкальный продюсер Бари Алибасов впал в кому. Это произошло из-за осложнений тяжелых заболеваний, которые артист перенес много лет назад.

Однако, и это сообщение, как и предыдущее – о смерти Алибасова, опроверг помощник знаменитости Вадим Горжанкин. Ни о какой коме речи не идет, прокомментировал он.

Кстати, 6 июня известному продюсеру исполняется 72 года.

День рождения Алибасов проведет в реанимации НИИ им. Склифосовского. Сообщается, что пациент хоть и находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно (без аппарата ИВЛ).

Также российские телеграмм-каналы сообщают, что Алибасов расстроен информацией о его преждевременной смерти. Умирать он пока не собирается, а планирует особенный для него день отметить в компании своего помощника и Лидии-Федосеевой Шукшиной.

Однако медики отказываются пропускать посторонних в реанимационное отделение даже к звездному пациенту.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов попал в больницу. Его едва откачали врачи «скорой помощи». Кто-то дома у продюсера на столе в стакане оставил ядовитую жидкость для очистки труб. Продюсер подумал, что это вода и выпил токсическое вещество.

Медики поставили диагноз Алибасову ­– четвертая степень ожога желудка. Продюсеру предстоит длительное лечение.

«Ожог химический… классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и… перфорацией. Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести», – о состоянии продюсера рассказал врач Виктор Шилов.

Источник : https://politeka