Путин объявил о начале новой войны

07.06.2019 19:40

Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.

Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Huawei в США. Об этом 7 июня пишет Газета.ру.

По его мнению, санкции, которым подверглась компания со стороны Америки означают начало новой технологической войны. Путин назвал беспрецедентным подобное выталкивание Huawei с рынка.

"Это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - заявил Путин, который ранее рассказывал о мировой гегемонии.