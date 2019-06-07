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В России будут продавать продукты в долг

07.06.2019 09:00
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В России будут продавать продукты в долг
Для граждан, которые испытывают временные финансовые трудности, российская сеть супермаркетов "Перекресток" выпустит карту для покупки продуктов в кредит

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это позволит компании поддержать спрос на товары в условиях снижения доходов населения", - говорится в сообщении ритейлера.

В корпоративном блоге владельца магазинов сообщили, что карта позволит потребителям делать покупки в сети в кредит со льготным периодом. Оформляться они будут в супермаркетах по паспорту.

В РФ констатировали уменьшение реальных доходов граждан в первом квартале 2019 года. Росстат насчитал минус 2,3% по сравнению с доходами россиян за аналогичный период прошлого года.



Теги: Россия, долг, продукты
 
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