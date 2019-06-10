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Ким Чен Ын протестировал новый вид казни
В сети появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы бросил провинившегося генерала в аквариум с голодными пираньями.
Об этом сообщает Daily Star, передает Голос.
Гигантский аквариум он завез в свою резиденцию Ренсонг, где и якобы испробовал новый вид казни.
Уточняется, что неназванного генерала заподозрили в подготовке переворота. После этого его отвезли в резиденцию, порезали руки и ноги, и бросили в воду с пираньями. От чего именно он умер – неизвестно. Причиной могли быть как рыбы, так и утопление в результате ран.
Идею Ким Чен Ын якобы получил из фильма Джеймса Бонда 1977 года "Шпион, который меня любил", в котором злодей бросил противников в аквариум с акулами. Резервуар для рыб был доставлен из Бразилии. В нем было несколько сотен пираней.1
Считается, что исследователи придумали несколько методов казни, чтобы запугивать потенциальных заговорщиков. Многие враги государства были казнены публично. Среди таких даже были члены семьи.
Теги: Донбасс, Северная Корея, Ким Чен Ын, казнь
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