Тяжелая ситуация: Алибасов на мгновение пришел в себя и снова уснул

10.06.2019 17:15

Продюсер Бари Алибасов сегодня утром пришел в себя после отравления, спросил про кота и снова заснул. Об российским журналистам рассказал его сын о Бари Алибасов — младший, передает Лайф.

«За все эти четверо суток он один раз открыл глаза, спросил, где кот, и все. Это вот было сегодня утром. „Где Чуча, что с Чучей?“ — единственное, что он сегодня утром произнес, и дальше спит», — сказал Алибасов-младший.

По словам сына продюсера, ситуация тревожная, ведь у Алибасова циркулярный ожог пищевода, из-за чего он пока не сможет самостоятельно глотать.

Также сказывается и ножевое ранение 30-летней давности.

«Его 30 лет назад, по-моему, любовница пырнула в живот, и сейчас из-за этой ножевой травмы у него плохо заживает внизу живота», — сказал Алибасов-младший.

Источник: https://donpress.com