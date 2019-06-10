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Тяжелая ситуация: Алибасов на мгновение пришел в себя и снова уснул
Продюсер Бари Алибасов сегодня утром пришел в себя после отравления, спросил про кота и снова заснул. Об российским журналистам рассказал его сын о Бари Алибасов — младший, передает Лайф.
«За все эти четверо суток он один раз открыл глаза, спросил, где кот, и все. Это вот было сегодня утром. „Где Чуча, что с Чучей?“ — единственное, что он сегодня утром произнес, и дальше спит», — сказал Алибасов-младший.
По словам сына продюсера, ситуация тревожная, ведь у Алибасова циркулярный ожог пищевода, из-за чего он пока не сможет самостоятельно глотать.
Также сказывается и ножевое ранение 30-летней давности.
«Его 30 лет назад, по-моему, любовница пырнула в живот, и сейчас из-за этой ножевой травмы у него плохо заживает внизу живота», — сказал Алибасов-младший.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отравление, Бари Алибасов
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