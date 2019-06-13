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Президент США назвал альтернативу «Северному потоку-2»
13.06.2019 11:03
Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере является продажа сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз.
Американский лидер отметил, что США намерены применить санкции в отношении участников «Северного потока-2». Об этом сообщает ТАСС, передает УНИАН.
Он пояснил, что пытаясь заблокировать проект, американская сторона защищает Германию от России. По его словам, Берлин отдает Москве миллиарды.
«Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, Северный поток
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