Президент США назвал альтернативу «Северному потоку-2»

13.06.2019 11:03

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере является продажа сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз.

Американский лидер отметил, что США намерены применить санкции в отношении участников «Северного потока-2». Об этом сообщает ТАСС, передает УНИАН.

Он пояснил, что пытаясь заблокировать проект, американская сторона защищает Германию от России. По его словам, Берлин отдает Москве миллиарды.

«Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.