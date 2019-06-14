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Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину

14.06.2019 20:29
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Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину

В Соединенных штатах Америки пастор Вайнланд заявил, что получил послание во время общения с Всевышним, пишет from-ua.
По словам священника, Иисус Христос может вернуться к людям. Но от предупредил, что второе пришествие Христа не будет столь приятным, как первое - ничего хорошего для цивилизации не будет - наступит конец света.
По версии Вайнланда, конец света принесет ядерная война, которая назревает с 1994 года. Пастор создал собственную систему вычислений, согласно которой человечество погибнет уже 13 июня.
Однако он не исключает, что апокалипсис может произойти не в 2019 году.



Теги: Донбасс, священник, Апокалипсис, ядерная война
 
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