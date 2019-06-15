Последние новости раздела
- Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма 08:15
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Предложение России о заключении мирного соглашения: Украина опубликовала официальный ответ Москве13:22
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма
15.06.2019 08:15
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает вполне «законной» аннексию РФ полуострова Крыма.
Об этом он заявил, выступая перед бизнесменами в Бранденбурге, пишет ДонПресс.
«Крым — это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так», — заявил Шредер.
По словам немецкого политика, для аннексии Крыма к России можно подвести юридическое обоснование.
По мнению Шредера, здесь речь идет не об отделении, а об «одобрении населением», потому аннексию Крыма нельзя считать «агрессивным актом».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Германия, канцлер, аннексия
Читайте также:
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Германия пытается договориться с Китаем о поддержке Украины
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал
- У Меркель четко озвучили позицию по Крыму
- Германия призывает Украину и РФ не обострять ситуацию вокруг Крыма и надеется на разумный диалог
- Очередной "нож в спину": Германия теперь считает Россию не партнером, а соперником
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма 08:15
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги