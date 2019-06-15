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Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма

15.06.2019 08:15
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Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает вполне «законной» аннексию РФ полуострова Крыма.
Об этом он заявил, выступая перед бизнесменами в Бранденбурге, пишет ДонПресс.
«Крым — это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так», — заявил Шредер.
По словам немецкого политика, для аннексии Крыма к России можно подвести юридическое обоснование.
По мнению Шредера, здесь речь идет не об отделении, а об «одобрении населением», потому аннексию Крыма нельзя считать «агрессивным актом».



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Германия, канцлер, аннексия
 
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