Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма

15.06.2019 08:15

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает вполне «законной» аннексию РФ полуострова Крыма.

Об этом он заявил, выступая перед бизнесменами в Бранденбурге, пишет ДонПресс.

«Крым — это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так», — заявил Шредер.

По словам немецкого политика, для аннексии Крыма к России можно подвести юридическое обоснование.

По мнению Шредера, здесь речь идет не об отделении, а об «одобрении населением», потому аннексию Крыма нельзя считать «агрессивным актом».