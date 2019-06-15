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Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров публично угрожает Дагестану. Ситуация накаляется, а Кремль безмолвствует. О войне, которую Кадыров начал против Дагестана, рассказал в YouTube известный российский оппозиционер Алексей Навальный, передает "Диалог.UA".
На днях Кадыров совершил вопиющий поступок. Он публично выступил с угрозами нанести увечью тем, кто протестует против захвата Чечней земель Дагестана. Он, в частности, обещал "поломать пальцы" и "вырвать язык". Разгневали Кадырова пользователи Instagram, которые "посмели" высказать ему претензии за происходящий беспредел в Дагестане. Кремль традиционно даже не пытается приструнить Кадырова. В Москве молчат о войне, которая вспыхнула между Чечней и Дагестаном. А она набирает обороты. Так, 10 июня полтысячи граждан устроили бунт и снесли в дагестанском городе Кизляре новый указатель с надписью "Чеченская республика, Шелковской район". Жители возмущены, что Кадыров продолжает захватывать себе земли Дагестана. "Кадыров нащупывает новые границы дозволенного… А перед ним эти границы никто не ставит. Он уже не обращает внимания ни на что: ни на закон, ни на общественное мнение. Ему на все наплевать", - прокомментировал ситуацию Навальный. Ситуация, предупредил он, очень опасна. Примечательно, что ранее идентичный конфликт у Кадырова был с Ингушетией.
Теги: Донбасс, война, Дагестан, Кремль, Кадыров
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