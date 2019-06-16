Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики

16.06.2019 21:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Суходольске в ночное время разгружают из железнодорожных вагонов и перевозят в военных грузовиках неизвестные грузы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Ночью 14 июня, в период между 01:01 и 02:42, в н. п. Суходольск (неподконтрольный правительству, 38 км к юго-востоку от Луганска), примерно в 10 км к западу от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, курсировавших на протяжении 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением, расположенным к юго-западу от станции. Железнодорожные пути от упомянутой станции ведут на запад к н. п. Молодогвардейск (неподконтрольный правительству, 35 км к юго-востоку от Луганска) и на восток к границе с Российской Федерацией юго-восточнее н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска).

На платформе железнодорожной станции в Суходольске БПЛА зафиксировал 5 военных грузовиков. Два грузовика были развернуты к вагонам для загрузки и разгрузки; также там стояли 18 железнодорожных товарных вагонов. Кроме того, БПЛА зафиксировал 8 военных грузовиков, стоявших перед главным зданием железнодорожной станции и к востоку от нее. Этот БПЛА позже зафиксировал, как три из пяти военных грузовиков, стоящих на платформе, выезжали со станции и двигались в юго-западном направлении на расстояние примерно 1,3 км к огражденному объекту, где расположено большое складское помещение, приблизительно в 220 м к востоку от автодороги М04.

После прибытия на объект 3 военных грузовика въехали на его территорию, груз из 2 грузовиков выгрузили в складское помещение. В течение следующего часа на территорию объекта въехали еще 7 военных грузовиков, следовавших к погрузочной площадке. Примерно в то же время, после разгрузки, 2 вышеуказанных военных грузовика выехали из объекта и направились обратно к железнодорожной станции в Суходольске, проезжая мимо еще 5 военных грузовиков в районе этого объекта. Вскоре после этого БПЛА зафиксировал, как 4 военных грузовика выехали из станции и проследовали на юго-запад к вышеупомянутому складскому помещению».