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В Нигерии дети подорвали себя среди толпы: есть многочисленные жертвы

17.06.2019 21:03
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На севере Нигерии трое террористов-смертников устроили теракт, погибло 30 человек. Впоследствии оказалось, что взорвали себя две девочки и мальчик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

«Тремя смертниками, которые взорвали себя, убив 30 человек и ранив 39, на северо-востоке в Нигерии были две девочки и один мальчик», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часов в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремели еще два взрыва — дети-смертники подорвали себя в баре посреди толпы.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за трагедию.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Нигерия, дети, взрыв, жертвы
 
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