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В Нигерии дети подорвали себя среди толпы: есть многочисленные жертвы
17.06.2019 21:03
На севере Нигерии трое террористов-смертников устроили теракт, погибло 30 человек. Впоследствии оказалось, что взорвали себя две девочки и мальчик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.
«Тремя смертниками, которые взорвали себя, убив 30 человек и ранив 39, на северо-востоке в Нигерии были две девочки и один мальчик», — говорится в сообщении.
Взрыв произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часов в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремели еще два взрыва — дети-смертники подорвали себя в баре посреди толпы.
Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за трагедию.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Нигерия, дети, взрыв, жертвы
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