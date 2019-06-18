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В ООН назвали число жителей Земли в 2050 году
18.06.2019 17:58
Организация Объединенных Наций (ООН) подсчитала, что число людей, проживающих на планете Земля, через 30 лет увеличится на 2 млрд
Такие данные приводит ООН в своем докладе, передает donpress.com.
По мнению специалистов Организации, население мира, как ожидается, увеличится 2050 году с 7,7 млрд до 9,7 млрд. А к концу 21 века население Земли может достичь 11 млрд.
Наиболее густонаселенными странами будут: Индия, Нигерия, Пакистан, Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.
Теги: США, Донбасс, мир, ООН, Земля, население
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