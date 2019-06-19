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«Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским

19.06.2019 15:29
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«Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, комментируя ЧП с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказал, что после инцидента политик удачно провела переговоры. Об этом он написал на свей страничке в Twitter, передает replyua.net.

Кроме этого, посол отметил, что очень переживал за здоровье Меркель и сначала думал, что это все лишь ветер, однако когда понял, что это не так, начал молить Бога. «Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше. Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским», - отметил дипломат. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, встреча, Меркель, Зеленский
 
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