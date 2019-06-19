«Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским

19.06.2019 15:29

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, комментируя ЧП с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказал, что после инцидента политик удачно провела переговоры. Об этом он написал на свей страничке в Twitter, передает replyua.net.



Кроме этого, посол отметил, что очень переживал за здоровье Меркель и сначала думал, что это все лишь ветер, однако когда понял, что это не так, начал молить Бога. «Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше. Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским», - отметил дипломат.

Источник: https://replyua.net