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Обнародованы предсказания Стивена Хокинга на ближайшие 100 лет
Легендарный британский ученый Стивен Хокинг предсказал ряд страшных катастроф и катаклизмов, ожидающих Землю.
По словам Хокинга, Землю ждет перенаселение к 2600 году. При этом ресурсов не хватит, даже если создать плавучие фермы. Не хватит воды и еды, чтобы прокормить человечество.
Также, по мнению ученого, стоит опасаться массового вымирания всего живого на Земле, ведь специалистам известно пять крупных массовых вымираний, когда свыше 80% видов живых организмов исчезали раз и навсегда.
Хокинг не исключал также и искусственные вирусы глобальное потепление и ядерную войну.
По словам ученого, землянам также стоит опасаться и столкновения с метеоритами.
Человечество также может погубить искусственны интеллект. Компьютер уже управляет финансами, конвейерами на заводах, скоро возьмет на себя управление автомобилем. Дальше — больше, всегда есть искушение передать умной машине, как можно больше сложных процессов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, предсказание, Стивен Хокинг, ученый
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