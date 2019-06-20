Обнародованы предсказания Стивена Хокинга на ближайшие 100 лет

20.06.2019 14:32

Легендарный британский ученый Стивен Хокинг предсказал ряд страшных катастроф и катаклизмов, ожидающих Землю.

По словам Хокинга, Землю ждет перенаселение к 2600 году. При этом ресурсов не хватит, даже если создать плавучие фермы. Не хватит воды и еды, чтобы прокормить человечество.

Также, по мнению ученого, стоит опасаться массового вымирания всего живого на Земле, ведь специалистам известно пять крупных массовых вымираний, когда свыше 80% видов живых организмов исчезали раз и навсегда.

Хокинг не исключал также и искусственные вирусы глобальное потепление и ядерную войну.

По словам ученого, землянам также стоит опасаться и столкновения с метеоритами.

Человечество также может погубить искусственны интеллект. Компьютер уже управляет финансами, конвейерами на заводах, скоро возьмет на себя управление автомобилем. Дальше — больше, всегда есть искушение передать умной машине, как можно больше сложных процессов.

Источник: https://donpress.com