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Третья мировая война и Апокалипсис: последние слова Ванги заставят вздрогнуть
К пророчествам разнообразных ясновидящих можно относиться по-разному. Однако пророчества Ванги сбывались чаще, поэтому ее по праву считают одной из сильнейших ясновидящих мира, пишет Знай.
Трактовать пророчества Ванги можно по-разному, потому что она говорила очень размыто. Смысл ее предсказаний становился понятен только после того, как событие случались. Так, никто и подумать не могу, что фраза: "Курск" уйдет под воду и весь мир будет его оплакивать" - пророческая. Никаких предпосылок к тому, что город будет затоплен не было. Но Ванга имела в виду совсем другой Курск, который действительно оплакивали миллионы людей.
В предсказаниях знаменитой болгарской ясновидящей нашли также угрозу Третьей мировой войны, которая может начаться уже в 2019 году. Так, источники сообщают о неизвестном ранее прогноз, в котором говорится о сложное будущее человечества. Ванга предсказывала тяжелые испытания для людей по всему миру. Так, будет наблюдаться спад в европейской экономике, а также ряд разногласий между странами-союзниками. Кроме того, возможно массовое обнищание людей по всему миру.
Нашли у Ванги и пророчество об Украине. Так, по мнению болгарской ясновидящей, в стране будет приход честных руководителей и переломный момент в истории государства. По всему земному шару, по мнению ясновидящей, в 2019 году начнут происходить стихийные бедствия. Не исключено начало Третьей мировой войны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Ванга, предсказание, Апокалипсис
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