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Россияне срочно покидают Грузию и бегут под крыло диктатора Путина. ВИДЕО

21.06.2019 10:09
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Россияне срочно покидают Грузию и бегут под крыло диктатора Путина. ВИДЕО

Вчера группа российских депутатов во главе с Сергеем Гавриловым под усиленной охраной силовиков уже выехала из гостиницы в Тбилиси. По одним данным, они покинули Грузию, по другим – находятся в аэропорту в ожидании самолета.

Как известно, массовые протесты в Тбилиси начались после того, как Гаврилов уселся в кресло председателя парламента Грузии и попытался начать сессию Межпарламентской православной ассамблеи, сообщает "Диалог.UA".

Из-за вспыхнувшего конфликта Гаврилова и российскую делегацию пришлось экстренно выводить из парламента. Изначально протесты охватили лишь Тбилиси, но по последним данным десятки тысяч человек уже поздним вечером 20 июня вышли и на улицы других городов Грузии.

Представители оппозиции говорят, что такие люди, как Гаврилов, не имеют права находится в их стране. Всем известны сепаратистские взгляды в отношении грузинских территорий депутата-коммуниста. Также в вину Гаврилову вменяют и то, что тот поддержал оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Донбасса. Более того, по некоторым данным Гаврилов воевал на стороне российских захватчиков против Грузии. Но Гаврилов это упорно отрицает. Российские депутаты Сергей Гаврилов и другие, принимавшие участие в сессии Межпарламентской православной ассамблее в Тбилиси, уже покинули Грузию. Напомним, что российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране. Недовольство общественности вызвал тот факт, что Гаврилов, в качестве ведущего сессии, устроился в кресло председателя парламента Грузии. В настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны. Граждане продолжают прибывать к месту проведения акции.



Теги: Россия, Донбасс, парламент, Грузия, Тбилиси, оккупация, делегация, протесты
 
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