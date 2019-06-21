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Во время протестов в Тбилиси пострадали 240 человек
21.06.2019 13:10
В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе, 80 полицейских, передает Новое время.
Об этом сообщил в пятницу, 21 июня, глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.
«102 человека остаются до этого момента в различных клиниках», — отметил он.
Заместитель главы Минздрава Грузии Заза Боху подтвердил журналистам эти данные.
Он отметил, что состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двум в эти минуты проводится операция. Замминистра уточнил, что у большинства пострадавших травмы, ушибы и вывихи.
Теги: Грузия, протесты, пострадавшие
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