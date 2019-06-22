Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»

22.06.2019 21:20

Оккупанты продолжают уничтожать все живое на полуострове Крым, их действия приводят к разрушительным последствиям.

В сети показали шокирующие фото аннексированного Крыма, на которых можно увидеть последствия экологической катастрофы в Армянске.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале под названием «Крымский бальзам».

На снимках можно увидеть, что происходит в городе Армянск результате функционирования завода «Крымский титан».

««Хочется, конечно, всегда только о хорошем, но так не бывает. Есть у нас и такое техногенное «искусство». Кислотонакопитель завода «Крымский титан»», — говорится в подписи к фото.

Еще в 2018 году оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях. Росприроднадзора также выписали штраф на сумму 736,8 млн рублей за загрязнение окружающей среды и нарушение права граждан на экологическую безопасность.

Подконтрольные Москве власть надеялась, что после остановки работы «Крымского титана» экологическая ситуация в городе улучшится, поскольку «объем кислоты, которая поступает в накопитель, уменьшится».

Источник : https://politeka.net



