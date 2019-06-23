200 тысяч евро: Роналду выложил баснословную сумму только ради одной встречи

23.06.2019 19:17

Футболист Криштиану Роналду заплатил 200 тысяч евро за аренду яхты на одну неделю. Как сообщает replyua.net со ссылкой на TMZ, на этой яхте Роналду собирается путешествовать по Средиземному морю.



Однако изначально он арендовал плавсредство для того, чтобы провести встречу с Маурицио Сарри, новым наставником «Ювентуса». Сообщается, что встреча состоялась на Лазурном берегу, и тренер рассказал футболисту, какой видит его роль в клубе. Лодка называется «Африка I», ее длина – 47 метров, в ней шесть комнат, гостиная, а также тренажерный зал и кинотеатр.



Справедливости ради нужно отметить, что португальский футболист, несмотря на любовь к роскошной жизни, активно занимается благотворительностью. Он часто передавал крупные суммы на лечение детей. В настоящее время Роналду является самым популярным человеком в Инстаграме – у португальца уже 170 миллионов подписчиков.