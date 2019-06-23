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"Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам
23.06.2019 08:06
Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии.
Как рассказал он в эфире российского телеканала, в Кремле планов отступать с Курил нет, "спускать флаг России над Курилами никто не будет". Более того – в развитие островов Россия будет вкладывать существенные средства.
Путин также подчеркнул, что на территории островов Россия планирует и дальше развивать инфраструктуру, в частности и аэропорт. У Москвы уже есть планы по развитию Дальнего Востока, в том числе и Южных Курил.
Отметим, ранее в Москве согласились сесть за полноценный стол переговоров с Токио при условии отказа Японии от претензий на Курильские острова.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Путин, Япония, флаг, Курильские острова
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