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Не выжил никто: в США разбился самолет с пассажирами
23.06.2019 12:27
Без комментариев.
На Гавайях разбился легкий двухмоторный самолет. На борту находилось девять пассажиров, все они погибли, передает Hawaii News Now.
"Двухмоторный самолет потерпел крушение на северном берегу Оаху", - сказано в сообщении.
По словам начальника пожарной охраны Мануэля Невеса самолет, потерпевший крушение около 6:30 вечера в пятницу на аэродроме Диллингем, был гражданским.
После крушения самолета начался пожар.
Теги: США, Донбасс, пассажиры, самолет
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