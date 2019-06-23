Российские туристические операторы готовы отменить все туры в охваченную протестами Грузию

23.06.2019 14:59

Все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, также они согласны по требованию полностью вернуть туристам деньги.

Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

"Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", - сказала Догузова.

Она отметила, что туроператоры будут обязаны вернуть деньги за уже приобретенные туры туристам, которые не успели вылететь на территорию Грузии, в полном объеме по требованию.

Общее число туристов, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек, уточнили в ведомстве.

Источник: https://strana.ua