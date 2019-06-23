- Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов13:02
- Не выжил никто: в США разбился самолет с пассажирами12:27
- Януковича срочно вызвали в суд Киева, ему не отвертеться: «Приговорили к…»08:24
- "Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам 08:06
- Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве22:21
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- В Беларуси заметили эшелоны с военной техникой, заехавшие из России17:43
- США продлили санкции против КНДР17:02
- В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка12:20
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь, ученый мир шокирован
От NASA пока нет никаких официальных заявлений. Тем не менее, данное событие претендует на самую громкую сенсацию в научном мире за последнее время. Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, открытие было сделано во время измерений уровней метана на поверхности Красной планеты, сообщает https://www.dialog.ua . Curiosity "унюхал" 21 частицу метана на миллиард, в три раза больше, чем в 2013 году. Это не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации. Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле — он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты. Новый анализ Curiosity проведет уже в понедельник 24 июня. Более того, подобная находка может свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, благодаря которой образовался метан, может присутствовать на планете прямо сейчас — если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы. Руководители миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, действительно ли зафиксированы такие высокие концентрации. Однако метан может вырабатываться и без живых организмов. Не исключено, что он попал в атмосферу из подземных залежей через небольшие трещины в земле. В апреле 2019 года аппарат Trace Gas Orbiter проводил аналогичные замеры, но концентрация метана в кратере Гейл оказалась настолько мала, что предыдущие данные, показывавшие более высокие значения, ученые списали на ошибку в расчетах. Однако отсутствие метана в атмосфере ставило вопрос о том, куда же тогда девается поглощаемый Марсом из межпланетной среды углерод. Это сотни тонн в год, и как минимум часть падающего на планету углерода должна была превращаться в метан. Кроме того, если метан обнаружен на поверхности, но не при дистанционном зондировании, это может свидетельствовать в пользу гипотезы о поступлении газа с небольшими локальными выбросами из грунта. Марсоход Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года. Его задачей было выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека. С момента высадки Curiosity преодолел уже более 16 км и взобрался на 165 м по склону горы Эолида. Он обнаружил следы древнего ручья, определил минеральный состав марсианского грунта, впервые в истории пробурил поверхность Марса и добыл образцы твердого грунта. Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.
Теги: Донбасс, мир, ученые, планета
- В Донецке обсудят экономико-правовые проблемы развития городов
- Ноу-хау дончан: на экспорт - металлургическое оборудование
- Партнер Сороса предрекает крах доллару
- Кризису осталось полгода
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе
- В Донецкой области еще не наступило экономическое благополучие
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов13:02
- «Терпите до 15 августа»: синоптик шокировал прогнозом12:40
- Не выжил никто: в США разбился самолет с пассажирами12:27
- Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником12:07
- Украинцы поровну используют украинский и русский языки – хотя в неформальном общении предпочитают русский11:41
- На Харьковщине переселенцы получат ключи от нового жилья11:18
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- Важная новость: украинцам позволили не платить за "плохую" коммуналку10:00
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал