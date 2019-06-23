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Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов
23.06.2019 13:02
Президент США Дональд Трамп решил на две недели отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов.
Об глава Белого дома написал в своем твиттере.
«По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся!» — сообщил он.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, мигрант, депортация, Дональд Трамп
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